Во Флориде запретили право Шариата

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал принятый Законодательным собранием штата закон HB 1471, запрещающий задействовать иностранные и религиозные законы, нарушающие конституционные права. Особо отмечается, что запрет касается законов Шариата – мусульманского религиозного права.

Расширяются и полномочия правоохранительных органов штата по борьбе с террором. Террористическими будут признаваться группы, пытающиеся запугать людей, нанести им увечья, принудить к чему-либо, или оказать силовое давление на власти посредством запугивания, убийств, похищений, уничтожения собственности или воздушного пиратства.

«Чтобы защитить власть закона, в штате должна действовать одна юридическая система, Конституция должна соблюдаться неукоснительно. Мы должны защитить наши институты от тех, кто хочет причинить нам вред, особенно от террористических организаций, которые пытаются проникнуть в наши учебные заведения», – заявил Десантис.