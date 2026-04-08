 

Во Флориде запретили право Шариата

08.04.2026, 10:23, Разное
Губернатор Флориды Рон Десантис подписал принятый Законодательным собранием штата закон HB 1471, запрещающий задействовать иностранные и религиозные законы, нарушающие конституционные права. Особо отмечается, что запрет касается законов Шариата – мусульманского религиозного права.

Расширяются и полномочия правоохранительных органов штата по борьбе с террором. Террористическими будут признаваться группы, пытающиеся запугать людей, нанести им увечья, принудить к чему-либо, или оказать силовое давление на власти посредством запугивания, убийств, похищений, уничтожения собственности или воздушного пиратства.

«Чтобы защитить власть закона, в штате должна действовать одна юридическая система, Конституция должна соблюдаться неукоснительно. Мы должны защитить наши институты от тех, кто хочет причинить нам вред, особенно от террористических организаций, которые пытаются проникнуть в наши учебные заведения», – заявил Десантис.

ПОСЛЕДНЕЕ

10.04 / Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду

10.04 / Российская станция для приема данных с наноспутников начала работу в Индийском технологическом институте Бомбея

10.04 / У берегов Франции формируется новая «Флотилия свободы» — десятки судов направляются к Газе

10.04 / Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

10.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1506-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

10.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1507-й день войны

10.04 / В России появится сотовый оператор «ГосСвязь» для депутатов и чиновников

10.04 / Сборку опытного экземпляра российский лунной АЭС закончат в 2032 году

10.04 / Как заяц стал символом Пасхи

10.04 / Исчезновение мегафауны могло изменить каменные технологии древних людей

