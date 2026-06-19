В Швейцарии будут штрафовать за публичную демонстрацию свастики

В Швейцарии планируют выписывать штрафы в размере 200 швейцарских франков (250 долларов) за публичную демонстрацию свастики в соответствии с предлагаемым новым законом, запрещающим нацистскую символику.

Федеральный совет, представляющий правящую партию, заявил, что штрафы будут налагаться на любого, кто намеренно использует нацистскую символику, имеет татуировки с ее изображением или «зигует» в общественных местах (в число которых включены онлайн-платформы и аудиовизуальные СМИ).

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