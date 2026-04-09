В Швеции 10-летний ребёнок засудил родителей, давших ему имя без его согласия

В Швеции 10-летний мальчик Сванте Свантесон успешно засудил собственных родителей – его адвокат доказал, что родители не имели права давать ему имя без его согласия и таким образом нарушили базовые права ребёнка.

Свантесон заявил, что хорошо усвоил школьный курс и понял: имя, фамилия, религиозная принадлежность этикет, пол и ПДД – не более чем навязанные социальные конструкты, которые каждый гражданин может отвергать или принимать по собственному усмотрению. После допроса ювенальными органами также выяснилось, что ребёнок содержался в ужасающих условиях: время, которое он проводил с электронными гаджетами, было ограничено 12 часами в день.

В итоги суд лишил родителя №1 и родителя №2 прав на истца и оштрафовал их на 2 миллиона шведских крон. Сам Свантесон был отправлен в муниципальный детдом в престижном стокгольмском районе Ринкебю.

