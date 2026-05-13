 

В Сербии впервые в истории проходят совместные учения с NATO

13.05.2026, 9:48, Разное
В Сербии впервые проходят совместные учения вооруженных сил страны и NATO. Они продлятся две недели, в них принимает участие около 600 военнослужащих из Сербии, Турции, Италии и Румынии, а также наблюдатели из Франции, Германии, США, Румынии, Великобритании.

В ходе учений будут отрабатываться тактика и техники проведения миротворческих операций, в том числе обеспечение безопасности баз, организация блокпостов, сдерживание толпы, сценарии столкновений в городской среде. «Цель взаимодействия – обеспечение мира и стабильности в регионе», – сообщило министерство обороны Сербии.

Взаимодействие с NATO – непростой для страны вопрос. В 1999 году во время войны на Балканах, силы альянса наносили воздушные удары по Белграду. Не являясь членом блока, Сербия участвует в программе «Партнерство во имя мира», одновременно сохраняя хорошие отношения и с Россией.

