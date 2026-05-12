 

В России заочно приговорен к восьми годам заключения главред «Дождя» Тихон Дзядко

12.05.2026, 9:48, Разное
Головинский суд Москвы заочно приговорил главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко к восьми годам лишения свободы за распространение «фейков» о российской армии, сообщила прокуратура российской столицы. Журналист находится вне пределов России.

Согласно заявлению, Дзядко будет отбывать наказание в колонии общего режима, ему также назначен штраф в сумме 250000 рублей. Суд также на четыре года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

