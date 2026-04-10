 

В России появится сотовый оператор «ГосСвязь» для депутатов и чиновников

10.04.2026, 9:04, Разное
Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал создание в России нового мобильного оператора, который будет предоставлять услуги связи исключительно депутатам, чиновникам и «другим государевым людям».

«Разумеется, «ГосСвязь» будет несколько отличаться от других провайдеров, всё-таки мы будем работать для тех, кто обеспечивает функционирование государства. Например, тут не будет никаких лишних ограничений, которые могут помешать госслужащим исполнять свои обязанности», – сказал Шадаев.

Расходы на создание сети и обслуживание инфраструктуры «ГосСвязи» возьмёт на себя федеральный бюджет, для абонентов все услуги связи будут предоставляться бесплатно. По информации «Ведомостей», сейчас в Минцифры также работают над проектом создания интернет-провайдера для чиновников.

«Есть понимание, что некоторым категориям граждан нужно обеспечить бесперебойный и полный доступ в Интернет, тогда как другим категориям это совершенно не нужно. Новый провайдер как раз и решает эту задачу», – пишет издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Минцифры.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

