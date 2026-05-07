 

В ризнице храма Христа Спасителя замироточил портрет Феликса Дзержинского

07.05.2026, 11:00, Разное
Комиссия РПЦ по оценке чудесных явлений подтвердила и зарегистрировала чудо мироточения в хранилище богослужебных облачений храма Христа Спасителя. Елей начал выделять портрет основателя ВЧК Феликса Дзержинского, висящий на восточной стене помещения.

Портрет Дзержинского висит в ризнице рядом с алтарём с 2006 года, однако первые капли елея на нём ризничий храма заметил только в марте 2026-го. За месяц эксперты собрали с рамки портрета полтора литра высококачественного елея 1-й категории и засвидетельствовали чудо. Пока нет окончательной версии, почему замироточил именно этот портрет.

«Мы рассматриваем разные версии. Первая – что священнослужители, облачаясь в ризы, обращаются к Феликсу Эдмундовичу за благословением. Вторая – что Господь увидел, сколько святых новомучеников просияло в русской земле благодаря трудам председателя ВЧК, и дал нам знак», — рассказал председатель экспертной рабочей группы Моспатриархии по чудесным явлениям Павел Фаворский.

Масло, собранное с портрета, исследовали в лаборатории госуниверситета нефти и газа имени Ивана Губкина. Специалисты пришли к выводу, что это особый ливанский елей, производство которого прекращено около тысячи лет назад. Тогда сарацины сожгли оливковую рощу с единственным деревом, которое давало нужное масло, и с тех пор такой елей приготовить стало невозможно.

Первое богослужение с использованием елея, собранного с портрета Дзержинского, пройдёт в московском парке «Музеон», где находится памятник председателю ВЧК, ранее стоявший на Лубянской площади.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

