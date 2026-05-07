 

В Китае вынесен смертный приговор двум министрам обороны КНР

07.05.2026, 13:03, Разное
  Поддержать в Patreon

В Китае военный трибунал приговорил к смертной казни двух бывших министров обороны КНР – Вэя Фэнхэ и Ли Шанфу. Они были признаны виновными в коррупции. Приведение приговора в исполнение отложено на два года.

Вэй Фэнхэ был министром обороны в 2018-2023 годах, а Ли Шанфу стал его преемником, но занимал пост всего несколько месяцев. В сентябре 2023 года упоминания о нем исчезли из китайских СМИ, что дало основания к распространению слухов о его аресте. Слухи подтвердились.

Смертная казнь с отложенным приговором в большинстве случаев заменяется пожизненным заключением. Однако вердикт – еще одно проявление чистки в верхних эшелонах власти, которую проводит председатель КНР Си Цзиньпин.

В начале января стало известно о начале расследования против двух высокопоставленных военных, переживших предыдущие чистки командования Народно-освободительной армии Китая. Они подозреваются в серьезных нарушениях закона и воинской дисциплины.

Один и них – генерал Чжан Юся, член политбюро коммунистической партии и заместитель председателя Центрального военного совета – высшего органа военно-политического руководства НОАК. Второй – начальник штаба ЦВС генерал Лю Чжэньли.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.05 / Песков о параде 9 мая — «Безопасность – абсолютный приоритет, планов поддержать бизнес нет»

07.05 / Предки многоножек стали «сухопутными» до выхода на сушу 

07.05 / На Госуслугах открылась онлайн-приёмная, где граждане смогут предложить чиновникам свои идеи новых запретов

07.05 / Вещество из галлюциногенных грибов снизило агрессию у тропических рыб

07.05 / Анонимность в сети уменьшила самоконтроль молодежи и ответственность за свои слова

07.05 / AltoVolo испытала в воздухе прототип скоростного электрического аэротакси

07.05 / Мотивирующие посты о тренировках ухудшили психическое здоровье

07.05 / Местные выборы в Великобритании — будущее Стармера под вопросом

07.05 / Билингвы быстрее распознавали эмоциональную окраску слов на родном языке, но погружение сокращало разрыв

07.05 / В ризнице храма Христа Спасителя замироточил портрет Феликса Дзержинского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике