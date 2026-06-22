 

В Китае введена в строй гигантская рыбная ферма

22.06.2026, 8:30, Разное
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В рамках проекта по развитию глубоководной аквакультуры с перспективой масштабного увеличения производства рыбы в Китае введена в эксплуатацию крупнейшая в стране полупогружная рыбная ферма «Синьхуань № 1». Это открывает перспективу разведения рыбы в промышленных масштабах в естественных контролируемых условиях.

Ферма представляет собой разработанную и построенную в Китае полупогружную морскую платформу. По сути, это автономный морской комплекс длиной 135 метров, шириной 30 метров и высотой 20,5 метра, рассчитанный на работу в море и адаптацию к меняющимся условиям за счет балластной системы.

Внутри фермы расположены десятки изолированных бассейнов для выращивания рыбы с циркулирующей морской водой, что полностью воспроизводит природные условия и позволяет контролировать температуру, уровень кислорода и плотность посадки. Процесс управления частично автоматизирован и поддерживается датчиками мониторинга.

Ферма сможет ежегодно давать до четырех тысяч тонн рыбы — в первую очередь четырехпалого нитепера и жемчужного групера. Плавучая ферма мобильна, что позволяет ей постоянно находится в благоприятных условиях, избегая штормы и районы с неблагоприятной экологией.

По словам генерального менеджера проекта «Синьхуань № 1» Ли Сихуаня, помимо выращивания рыбы предприятие будет предоставлять услуги любителям рыбалки и организовывать экскурсионные туры.Источник &#8212 CGTN


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