 

В гости к главному противнику — Трамп впервые с 2017 года отправился в Китай

13.05.2026, 8:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп отправился с визитом в Китай. 14 мая он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке дня – торговое и экономическое сотрудничество, пошлины, отношения с Тайванем, война с Ираном.

Предыдущий визит Трампа в КНР состоялся в 2017 году. За эти годы председатель Си значительно консолидировал свою власть, а Китай стал вести более активную внешнюю политику. Усилилась и китайская экономика. Китай активнее действует в Азии, Африке, даже в самих США. Именно Китай американская администрация называет основным противником Америки.

Визит был отложен в связи с войной против Ирана. Исламская республика – один из основных поставщиков энергоносителей в Китай. Тот факт, что США не удается превратить военные успехи в дипломатические, ослабляет позицию Трампа, который рассчитывал в остававшееся до визита время заключить соглашение.

Накануне вылета американский президент отметил, что у него достаточно хорошие отношения с китайским лидером, и предпочел не придавать особого значения разногласиям по иранскому вопросу. «Я не думаю, что нам потребуется его помощь с Ираном. Мы победим – или мирным, или другим путем», – заявил он.

Он также сообщил, что будет обсуждать на переговорах военные поставки Тайваню. Оружие тому нужно в первую очередь для отражения возможной китайской агрессии. Ранее США этот деликатный вопрос с Пекином не обсуждали.

Одна из главных целей визита американского президента – расширение экономического сотрудничества. Трампа сопровождает множество представителей американского бизнес-сообщества, в том числе Элон Маск и Тим Кук.

«Я попрошу президента Си, лидера выдающихся достоинств, «открыть» Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить свое волшебство», – написал американский лидер в сети Truth Social.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.05 / Квадрициклы бренда Eonyx от «Автотора» не пользуются спросом

13.05 / Ритмичное пение повысило продуктивность работы

13.05 / ВСУ — ночью перехвачены 111 из 139 БПЛА. МО РФ — сбиты 286 беспилотников

13.05 / Доминиканская республика включила КСИР и «Хизбаллу» в террористический список

13.05 / Пропалестинские акции в Нью-Йорке сопровождались нападениями и задержаниями

13.05 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1540-й день войны

12.05 / Мэр калифорнийского города Аркейдиа призналась в работе на Китай и ушла в отставку

12.05 / Трамп обвинил СМИ в «измене» за публикации о военных успехах Ирана

12.05 / Политический хаос в Великобритании, король выступит с программной речью

12.05 / «Путь к свободе лежит через её ограничения»: Нечаев рассказал, по какой причине «Новые люди» поддержали все запреты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике