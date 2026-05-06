 

В Госдуме заверили, что никаких выездных виз для иностранцев вводить не планируется

06.05.2026, 16:00, Разное
В Госдуме прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что вскоре для выезда из России якобы потребуется специальное разрешение (или выездная виза). Глава комитета по трудовым ресурсам Андрей Кононыкин опроверг соответствующие публикации.

«Во-первых, я хочу сказать, что сейчас в законодательстве не существует такого понятия как выездная виза или, если точнее, разрешение на временное пребывание за пределами Российской Федерации… Такого просто нет на текущий момент. Во-вторых, ответственно заявляю: никаких выездных виз для иностранцев вводить не планируется. Это совершенно точно», – сказал он.

Как добавил народный избранник, права иностранных граждан в России защищены многочисленными законами и международными договорами – в частности, им гарантированы полный доступ в интернет (при условии использования зарубежной SIM-карты) и право свободного выезда.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

