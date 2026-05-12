В Госдуме призвали ввести дополнительный сбор с обладателей устройств с возможностью установить VPN

Депутат Государственной думы Антон Перцев предложил ввести в России новый сбор при продаже техники– взымать в бюджет по 10 % от стоимость мобильных телефонов, ноутбуков, роутеров и других устройств, на которые возможно установить VPN.

«Потенциальные предатели, ждуны и прочие подозрительные личности не выполняют требования законодательства, поэтому они должны платить за использование запрещённых сервисов. Честных людей эта мера не затронет», – сказал депутат.

По замыслу парламентария, не использующие VPN граждане смогу оформить налоговый вычет, предоставив устройство на экспертизу в полицию. Если будет установлено, что на телефоне или компьютере никогда не было установлено нелегальных программ для обхода блокировок, то ранее уплаченный сбор будет возвращён.

Все собранные средства будут направлены на блокировку незаконных VPN-сервисов. В конце мая Перцев планирует вынести вопрос на голосование в зал парламента – сейчас депутат завершает работу над списком устройств, которые попадут под новый сбор. Помимо смартфонов и компьютеров, в него войдут умные холодильники, роботы-пылесосы и другие гаджеты.

