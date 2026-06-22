 

В Госдуме призвали временно перенести столицу России на Камчатку

22.06.2026, 13:03, Разное
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Депутат Государственной думы Андрей Свинцов предложил сделать новой столицей России город Петропавловск-Камчатский. По мнению народного избранника, «Москву давно стоило разгрузить», а российский Дальний Восток, напротив, «пора загрузить людьми, деньгами и полномочиями».

«К сожалению, Москва перенаселена и уже не может принять переселенцев из России. В целом необходимо более равномерно расселить россиян, а именно создать в регионах условия, сопоставимые со столичными. Для побуждения весомых инвестиций необходимо перенести столицу нашей страны на восток, поближе к дружественным Китаю, Монголии и КНДР», – пояснил парламентарий.

Депутат предлагает сделать Петропавловск-Камчатский российской столицей минимум на 20 лет, после чего этот статус может быть возвращён Москве, либо передан другому городу. Свинцов готов лично возглавить комиссию по «разгрузке бывшей столицы».

«Если нужно, я сам готов решать, кто достоин работать на Камчатке, а кто останется тут для прохождения санации. Разумеется, депутатов, сенаторов и других уважаемых людей это не касается, им необязательно жить в столице, могут пожить и на периферии в Москве», – заверил народный избранник. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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