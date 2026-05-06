Ученые заявили о массовой угрозе микропластика для мозга и предложили метод лечения

В журнале Brain Health опубликовали статью, кратко суммирующую проблемы микропластика для мозга людей, а также методы борьбы с ним. Вопрос этот остро дискуссионен: некоторые авторитетные российские ученые, начиная с академика Хохлова, утверждают, что микропластика в мозге человека нет, в то же время публикации в западных научных журналах нашли там до шести граммов микропластика на один исследованный после вскрытия мозг (примерный вес не самой маленькой пластиковой ложки).

Авторы работы в новом рецензируемом журнале, посвященном здоровью мозга, сперва обобщили выявленное до них: ткани головного мозга умерших людей в нашу эпоху показали, что именно головной мозг накапливает эти частицы намного энергичнее, чем ткани других органов, например, печени и почек. Причем вскрытия, на которых проводилась работа, делали с 2016 по 2024 год, и чем ближе к нашей эпохе — тем больше пластика находили в мозге. Рост концентрации за восемь лет составил 50 процентов.

Проблемы исследователи нашли не только с этим органом. В атероматозных бляшках некоторых людей после операций обнаружили повышенное количество пластиковых микрочастиц. Причем чем больше их было, тем выше оказался риск человека получить инфаркт или инсульт или смерть от любых причин в ближайшие 34 недели наблюдения. И если инсульт — это все то же поражение сосудов мозга, то вот инфаркт относится уже к сердцу.

Ученые задались вопросом о том, как эти частицы вообще попали в мозг. Ведь известно: его защищает гематоэнцефалический барьер. Они ссылаются на опыты на животных, где очень малые частицы нанопластика (полистирол), которые скормили мышам, попали в их мозг всего через два часа после кормления.

Видимо, частицы больших размеров не проникают, но и настолько мелких хватает. Человеку не скармливают такие частицы специально, но ультраобработанная пища высокой готовности часто распространяется в пластиковых упаковках или контактирует с пластиком еще на производстве. За счет этого она непреднамеренно переносит немало микропластика. Авторы пришли к выводу, что при таких вводных эту проблему трудно считать второстепенной для общественного здравоохранения.

Воздействие даже низких доз микропластика ударило по качеству спермы Главным открытием китайских медиков стало то, как именно воздействие низких уровней полистирольного микропластика сказывается на качестве спермы самцов и численности рожденного потомства. Помимо эт… naked-science.ru

Однако не все так плохо. В обзоре осветили работу немецких ученых, которые смогли очистить кровь пациента от микропластика с помощью терапевтического афереза. Это процедура, при которой у человека забирают его кровь из вены, а затем делят ее на компоненты. Потом плазму крови пропускают через специальное устройство, связывающее те или иные вещества-мишени. И уже после этого плазму вместе с клетками крови возвращают в кровеносную систему пациента.

Оказалось, что это довольно эффективный способ удаления микропластика. Проблема лишь в том, что если он уже осел в бляшках или мозгу, его в кровотоке нет, и вычистить его оттуда аферезом не удастся. Кроме того, пока эта процедура опробована лишь экспериментально и в стандартную лечебную практику не внедрена.