 

У берегов Франции формируется новая «Флотилия свободы» — десятки судов направляются к Газе

10.04.2026, 10:09, Разное
  Поддержать в Patreon

Около 20 судов, участвующих в международной акции «Флотилия свободы» («Флотилия Сумуда»), находятся у побережья Франции, планируя следовать к восточной части Средиземного моря.

Суда вышли из Марселя 4 апреля и в настоящее время направляется в сторону Италии для соединения с другими судами перед дальнейшим продвижением к сектору Газы.

Как отмечают организаторы, речь идет о «весенней миссии-2026», целью которой заявлен прорыв израильской морской блокады Газы и доставка гуманитарной помощи. Формирование флотилии продолжается: суда должны объединиться с другими группами в открытом море перед попыткой движения к побережью Газы.

Начало акции планировалось на март 2026 года. Но старт отложили на фоне войны против Ирана и «Хизбаллы» в Ливане.

Подобные акции предпринимались неоднократно с 2010 года, однако завершались перехватом судов израильскими силами. Последние попытки, в том числе в 2025 году, также были остановлены, а участники задержаны и депортированы.

Израильские СМИ сообщали, что за финансированием этих акций стоит террористическая организация ХАМАС.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике