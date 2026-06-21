 

Трамп сделает работу министерства по делам пришельцев публичной и подотчётной обществу

21.06.2026, 11:03, Разное
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Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из тени деятельность федерального министерства США по делам пришельцев (Federal Alien Department), которое, по его словам, десятилетиями скрывало от налогоплательщиков правду о межгалактических контактах. 

Трамп заявил, что устал наблюдать, как вашингтонский истеблишмент с 1960-х годов тратит миллионы долларов на обслуживание инопланетных делегаций без какой-либо отчётности перед американским народом. Теперь он намерен обязать министерство публиковать ежеквартальные отчёты о расходах. Президент лично проследит, чтобы Alien Department наконец объяснил, почему НЛО в 96% случаев приземляются именно в США, а не в Китае или России, и потребует от союзников по НАТО взять на себя часть расходов. Также Трамп распорядился депортировать порядка 6 тысяч гуманоидов, прибывших на территории США без оформления должных документов.

«При моей администрации эти парни больше не будут безнаказанно нарушать законы нашей планеты, – заявил глава государства, общаясь с прессой на борту своего самолёта. – Никто не любит инопланетян больше меня, но американские налогоплательщики не обязаны оплачивать им безбедную жизнь на нашей земле. Мы не тронем Марка, разумеется, ведь он много для нас сделал, но есть ребята похуже его, абсолютные бездельники».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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