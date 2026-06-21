 

Коварный вирус в кишечных бактериях связали с раком толстой кишки

21.06.2026, 10:30, Разное
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Ученые из Университета Южной Дании выявили вирус-бактериофаг, который может быть ответственен за возникновение колоректального рака. Но не напрямую, а через взаимодействие с бактерией Bacteroides fragilis, самой распространенной формой микро-жизни в здоровом кишечнике человека. Вирус будто бы подменяет природу бактерии, превращая ее из друга во врага для нашего организма.

Все началось с рутинного анализа статистики, который выявил четкую закономерность – через полгода после лечения от инфекций кровотока у некоторой части пациентов возникал колоректальный рак. Связь очевидная, так как инфекции вызывала как раз бактерия Bacteroides fragilis из кишечника. Она и ранее подозревалась в провокации появления рака, но ученые придерживались модели, в которой бактерии выступают статичными организмами. То есть не могут менять свои свойства, а потому и вид воздействия на организм.

После обнаружения закономерности стало очевидно, что Bacteroides fragilis действительно меняется. А пангеномный ассоциативный анализ выявил необычную высокую концентрацию вируса Caudoviricetes среди бактерий в кишечнике заболевших людей. Ученые начали изучать новые образцы и догадка подтвердилась – увеличение количества вирусов стало надежным маркером развития колоректального рака.

Проблема в том, что профаги Caudoviricetes даже после интеграции в геном бактерии остаются неактивными до наступления особых условий. Но каких именно и как они заставляют меняться саму бактерию, пока непонятно, в чем и заключается коварство вируса. Впрочем, нельзя исключать и такого варианта – в кишечнике что-то меняется, что приводит к развитию рака, а параллельно растет популяция вируса, как побочный эффект.Источник &#8212 University of Southern Denmark


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