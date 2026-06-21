 

Мамдани — «Чудовище AIPAC тратит миллионы «темных денег», чтобы стравить американцев»

21.06.2026, 10:15, Разное
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Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, выступая в Бруклине на митинге в поддержку кандидатов прогрессивного крыла на праймериз Демократической партии, выступил с крайне резкой критикой в адрес произраильского лобби AIPAC.

По его словам, это лобби тратит миллионы долларов «темных денег», чтобы стравить американцев между собой. «Это лобби боится демократии, боится, что геноциду и войнам Нетаниягу будет положен конец», – заявил мэр Нью-Йорка, назвав AIPAC чудовищем и призвав его не бояться.

При этом он призвал жителей города к единству: «Не важно, молитесь ли вы в синагоге, мечети, церкви, или не верите совсем – мы все разделяем убеждение, что наш город заслуживает лидеров, которые ведут за собой с помощью надежды, а не страха. Мы все хотим одного».


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