Трамп обвинил СМИ в «измене» за публикации о военных успехах Ирана

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social гневный пост, в котором обвинил американские СМИ в «пособничестве врагу» за публикации о военных успехах Ирана.

По словам Трампа, все 159 кораблей иранского ВМФ «покоятся на дне моря», иранские ВВС и технологический потенциал уничтожены, а руководство страны «больше не с нами».

«Эти американские трусы болеют против собственной страны. Только неудачники и глупцы способны выступать против Америки», – написал президент о журналистах, которые, по его мнению, «публикуют фейки».