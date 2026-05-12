 

Трамп обвинил СМИ в «измене» за публикации о военных успехах Ирана

12.05.2026, 22:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social гневный пост, в котором обвинил американские СМИ в «пособничестве врагу» за публикации о военных успехах Ирана.

По словам Трампа, все 159 кораблей иранского ВМФ «покоятся на дне моря», иранские ВВС и технологический потенциал уничтожены, а руководство страны «больше не с нами».

«Эти американские трусы болеют против собственной страны. Только неудачники и глупцы способны выступать против Америки», – написал президент о журналистах, которые, по его мнению, «публикуют фейки».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.05 / Мэр калифорнийского города Аркейдиа призналась в работе на Китай и ушла в отставку

12.05 / Политический хаос в Великобритании, король выступит с программной речью

12.05 / «Путь к свободе лежит через её ограничения»: Нечаев рассказал, по какой причине «Новые люди» поддержали все запреты

12.05 / Самый большой и роскошный парусный лайнер в мире обрел имя

12.05 / Пентагон — за две недели перемирия стоимость войны с Ираном выросла на $4 млрд

12.05 / Оренбургский вице-губернатор объяснил, почему его сын с белым порошком на лице пугал прохожих тесаком

12.05 / Китайская уличная «пивная биржа» позволит купить напиток по самой привлекательной цене

12.05 / В 2025 году число внутренних беженцев из-за конфликтов и насилия достигло рекордного уровня

12.05 / Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит

12.05 / Сорос пообещал отложить начало пандемии хантавируса до окончания конфликта России и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике