 

Трамп назвал Вэнса и Рубио «командой мечты» на следующих президентских выборах

12.05.2026, 5:48, Разное
Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио возможной «командой мечты» Республиканской партии на выборах 2028 года. По сообщениям американских СМИ, Трамп сделал это заявление на ужине в Розовом саду Белого дома, посвященном Неделе полиции.

Во время выступления Трамп заговорил о будущей республиканской номинации и предложил гостям аплодисментами показать, кому они симпатизируют – Вэнсу или Рубио. После реакции зала он сказал, что связка «Джей Ди и Марко» хорошо смотрелась бы в избирательном бюллетене, назвав их «идеальными кандидатами» и «командой мечты». При этом Трамп оговорился, что речь не идет об официальной поддержке кого-либо из них.

Вэнс занимает пост вице-президента США, Рубио – государственного секретаря. Оба считаются среди вероятных претендентов на лидерство в Республиканской партии после завершения нынешнего срока Трампа. Сам Трамп, согласно 22-й поправке к Конституции США, не может баллотироваться на третий президентский срок. Ранее он говорил, что у республиканцев есть «хорошая скамейка» возможных преемников, упоминая в этом контексте Вэнса, Рубио и других членов своей администрации.

