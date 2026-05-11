 

Трамп — Иран попросил помочь с удалением радиоактивных материалов с разрушенных ядерных объектов

11.05.2026, 17:19, Разное
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что иранская переговорная группа обратилась к американской стороне с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов.

По словам Трампа, иранцы заявили, что «не располагают технологиями для уборки ядерной пыли».

Дональд Трамп также сообщил, что рассматривает возможность возобновления операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасного прохода гражданских судов через Ормузский пролив.

Заявления Трампа приводит издание Bloomingbit со ссылкой на аккаунт Walter Bloomberg, специализирующийся на биржевых новостях.

