Тараканы помогут в обеспечении жизнедеятельности орбитальных станций

Специалисты Сибирского федерального университета при поддержке Института биофизики провели исследование по переработке непригодных к употреблению частей растений, включающих целлюлозу, и предложили использовать для этого тараканов. Затем этих насекомых можно будет направить на кормление рыб.

Исследования проводились на специальном экспериментальном комплексе БИОС-3, который моделирует подобную систему поддержки жизнедеятельности в космосе.

Как уточнили в СФУ, ими были проведены эксперименты по перевариванию и усваиванию целлюлоз различными видами насекомых, включая тараканов. Опыты показали, что последние могут эффективно «подкармливать» почву, обогащая ее перед высаживанием растений. Далее насекомых предлагается направить на корм тилапии, пресноводной рыбы, которая разнообразит питание космонавтов.

В Институте биофизики подтвердили, что перед ними была поставлена задача по нахождению рациональных методов утилизации отработанной биомассы в условиях замкнутой системы. Ранее ее просто складировали, а сейчас этот вопрос помогают решать грибы. Однако в вузе пошли по трофическому пути и рекомендовали направлять несъедобный растительный субстрат на корм насекомым, а также рыбам и некоторым животным, которые в дальнейшем послужат пищей для космонавтов.

Комплекс БИОС-3 состоит из герметичной камеры общей площадью 126 м², включающей четыре отсека. В трех из них по замкнутому циклу выращивают растения определенных сортов, занимаются переработкой части отходов жизнедеятельности и получают воду, а в четвертом отсеке размещены каюты для экипажа.