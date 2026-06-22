США и Иран договорились создать координационный механизм по Ливану – без участия Израиля

Несмотря на демонстративный уход иранской делегации и заявления Ирана о прекращении переговоров в Швейцарии стороны все же продолжили диалог, и «технические переговоры» длились 18 часов до поздней ночи. Одной из центральных тем обсуждения стала ситуация в Ливане: Иран настаивает на том, что Ливан является частью соглашений.

В ходе переговоров достигнута договоренность о создании координационного механизма между США, Ираном и Ливаном при посредничестве Катара и Пакистана – без участия Израиля. Задачей координационного механизма станет обеспечение полного прекращения военных действий на ливанском направлении, пишет CNBC.

Барак Равид в своей статье в Axios со ссылкой на участников встречи пишет, что обсуждение механизмов предотвращения эскалации и обеспечения соблюдения режима прекращения огня между Израилем и «Хизбаллой» было напряженным.

Стороны договорились создать «Комитет высокого уровня», который будет осуществлять политический надзор за переговорным процессом. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавят рабочие группы по ядерной программе, санкциям и урегулированию споров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры привели к «значительному прогрессу». По его словам, Тегеран добился послаблений в сфере экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия блокады иранских портов, размораживания части зарубежных активов и запуска программы восстановления и развития экономики.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа стремится открыть новую страницу в отношениях с Ираном. Он также подчеркнул, что одной из ключевых задач переговоров является установление контроля над запасами обогащенного урана, чтобы сделать невозможным восстановление иранской ядерной программы.

При этом сам Дональд Трамп несколько осложнил работу своей переговорной команды, в разгар переговоров опубликовав требование к Ирану удержать своих «оплачиваемых прокси» в Ливане от «создавания проблем», пригрозив вновь ударить по Ирану – «даже сильнее, чем на прошлой неделе». После публикации этих угроз КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива, CENTCOM опроверг эти заявления.

Ожидается, что технические переговоры на курорте Бюргеншток продолжатся в течение всей недели. Стороны рассчитывают в течение 60 дней подготовить окончательное соглашение.

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