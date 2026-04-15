Сеул — конфликт с Израилем, вызванный заявлением президента Ли о Холокосте, урегулирован

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что дипломатический конфликт с Израилем, вызванный публикацией президента Ли Чжэ Мёна, фактически урегулирован. По его словам, посол Южной Кореи в Израиле доложил, что высокопоставленный представитель израильского МИДа принял объяснения Сеула и поблагодарил южнокорейскую сторону, пишет Reuters.

Выступая в комитете по иностранным делам парламента, Чо Хён сказал, что стороны «обменялись дополнительными сообщениями» и что вопрос был решен. По его словам, сейчас «нет никаких проблем» в отношениях между Сеулом и Иерусалимом.

Скандал возник после того, как президент Ли Чжэ Мён сравнил действия Израиля против террористов с Холокостом. Израиль резко осудил эти высказывания, назвав их неприемлемыми.

Ранее МИД Южной Кореи заявил, что слова президента были выражением позиции по поводу универсальных прав человека, а не комментарием по конкретному вопросу, и выразил сожаление в связи с тем, что в Израиле их «не так поняли».