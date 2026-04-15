 

Сеул — конфликт с Израилем, вызванный заявлением президента Ли о Холокосте, урегулирован

15.04.2026, 5:23, Разное
  Поддержать в Patreon

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что дипломатический конфликт с Израилем, вызванный публикацией президента Ли Чжэ Мёна, фактически урегулирован. По его словам, посол Южной Кореи в Израиле доложил, что высокопоставленный представитель израильского МИДа принял объяснения Сеула и поблагодарил южнокорейскую сторону, пишет Reuters.

Выступая в комитете по иностранным делам парламента, Чо Хён сказал, что стороны «обменялись дополнительными сообщениями» и что вопрос был решен. По его словам, сейчас «нет никаких проблем» в отношениях между Сеулом и Иерусалимом.

Скандал возник после того, как президент Ли Чжэ Мён сравнил действия Израиля против террористов с Холокостом. Израиль резко осудил эти высказывания, назвав их неприемлемыми.

Ранее МИД Южной Кореи заявил, что слова президента были выражением позиции по поводу универсальных прав человека, а не комментарием по конкретному вопросу, и выразил сожаление в связи с тем, что в Израиле их «не так поняли».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.04 / В Вашингтоне завершилась ливано-израильская встреча — «Мы на одной стороне»

14.04 / На пороховом заводе в Казани произошел пожар, есть пострадавшие

14.04 / В Аушвиц-Биркенау в День Катастрофы прошел «Марш живых»

14.04 / Израильская организация подала жалобу в Гаагу против премьер-министра Испании

14.04 / Трамп: ВВС США разбомбят нефтяную промышленность стран, которые платили Ирану за проход танкеров через Ормуз

14.04 / В США начались первые за десятилетия прямые ливано-израильские переговоры

14.04 / В Украине введено уголовное наказание за антисемитизм, максимальный срок – восемь лет заключения

14.04 / Трамп — переговоры с Ираном могут возобновиться в ближайшие дни в Пакистане

14.04 / «Росатом» работает над лунной атомной станцией высокой мощности

14.04 / Петер Мадьяр: «Я решил стать премьером Венгрии, когда отдыхал в Крыму в 2018 году»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике