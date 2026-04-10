 

Сборку опытного экземпляра российский лунной АЭС закончат в 2032 году

10.04.2026, 8:15, Разное
Изображение иллюстративное

Разработка и сборка первого опытного модуля отечественной энергоустановки с названием «Селена», которая предназначена для обеспечения энергией будущей российской базы на Луне, будет завершена в 2032 году. Об этом заявил Михаил Ковальчук, занимающий пост президента «Курчатовского института».

По его словам, приведенным на форуме «Наука на пилотируемых орбитальных станциях», проходящем в Институте по космическим исследованиям РАН, прототип установки «Селена» с прямым преобразованием активно разрабатывается, итоговая сборка головного образца энергомодуля будет завершена в 2032 году.

Напомним, ранее руководитель российского «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о том, что после 2030 года специалисты госкорпорации приступят к перемещению оборудования компактной лунной АЭС, которая будет выдавать мощность более 5 кВт и рассчитана на функционирование в течение порядка 10 лет.

