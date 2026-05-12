Самый большой и роскошный парусный лайнер в мире обрел имя

В сухом доке Жубер во французском Сен-Назере официально крещен первый парусный лайнер класса Silenseas, который получил имя «Orient Express Corinthian». Это самый большой — и по совместительству самый роскошный — парусный круизный лайнер современности. Он создавался как принципиальная противоположность огромным круизным лайнерам, которые заслужили репутацию скучных плавучих курортов и рассадников болезней.

Название лайнера – это бренд и отсылка к возрожденной компании Orient Express, которая с 2027 года перезапускает легендарные поездки по железной дороге на маршруте Париж-Стамбул. На стыке XIX-XX веков они были символом роскошного путешествия через континент – компания Accor и конгломерат LVMH решили переосмыслить это славное прошлое. С этой целью партнеры отреставрировали 17 оригинальных исторических вагонов из «Nostalgie Istanbul Orient Express». Пассажиры этих рейсов будут пользоваться максимумом роскоши и услуг, которые доступны в формате железнодорожного транспорта.

Нечто подобное будет повторено и на борту «Orient Express Corinthian», который сможет взять всего 130 пассажиров — вместо нескольких тысяч, как на других круизных лайнерах. А обслуживать их будут 170 членов экипажа, так что на недостаток внимания жаловаться не придется. Тем более, что все управление кораблем предельно автоматизировано. Например, здесь установлена парусная система, которая сама ловит ветер – для этого мачты с полотнищами из углеродного волокна могут вращаться на 360° и наклоняться на 70°.

На корабле есть довольно экзотические решения — например, система на основе ИИ, которая предотвращает столкновения с китами и другими морскими существами. А также система контроля положения судна на месте без постановки на якорь – чтобы не портить морское дно во время остановок и при занятиях водными видами спорта. У лайнера будет близкий к нулевому углеродный след – когда он идет не под парусами, то использует двигатель, работающий на СПГ.

Источник — Orient Express Corinthian