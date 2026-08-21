Российские регионы начали вводить топливный сбор для туристов

Власти Краснодарского края и Республики Крым сообщили о введении с 24 августа топливного сбора для автомобилистов, приехавших на территорию этих субъектов федерации из других регионов.

Согласно новым правилам, для дальнейшего передвижения в этих регионах на автомобильном транспорте желающим предстоит передать в распоряжение Кубани или Крыма 100 литров бензина или дизельного топлива для легковых автомобилей и микроавтобусов и 200 литров – для грузовиков, автобусов и других видов спецтехники.

«Не секрет, что спрос на топливо летом на Кубани возрастает в несколько раз. В итоге мы получаем ситуацию, когда приезжие так или иначе отнимают горючее у жителей нашего региона, – пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. – Поэтому логичным решением в такой ситуации станет топливный сбор. Всё топливо, привезённое жителями других регионов, пойдёт на АЗС. Считаю это справедливым решением в сложившейся ситуации».

Сбор топлива будет осуществляться на контрольно-пропускных пунктах на въезде в регион. Там разместятся бензовозы, которые после заполнения ёмкостей сразу отправятся на АЗС. Технически автолюбители смогут оплатить налог, передав канистру или позволив отсосать бензин из бака. После этого им выдадут сертификат с чеком об оплате и бесплатный буклет с местными достопримечательностями. Контролировать процесс будут казаки. Губернатор Краснодарского края предупредил, что при въезде на территорию городского округа Сочи будет открыт отдельный пункт топливного сбора.

Также власти регионов планируют взимать топливный сбор и при выезде, чтобы горючее не покидало пределы субъектов федерации.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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