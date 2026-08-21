Биологи измерили влияние психоделиков на синхронизацию мозга у влюбленных пар

Социальные связи выступают основой психологического благополучия. Нейробиологи давно изучают, как люди адаптируются друг к другу во время общения.

Одним из маркеров успешного взаимодействия наука считает межличностную нейронную синхронизацию — физическое совпадение ритмов мозговой активности. В обычных условиях этот эффект стабильно возникает, когда люди смотрят друг другу в глаза, вместе слушают музыку, координируют движения или ведут диалог. При этом у пар или друзей синхронизация обычно выше, чем у незнакомцев.

Согласно исследованиям, классические психоделики субъективно усиливают эмпатию и чувство единения с окружающими. Но предыдущие в экспериментах изучали их влияние только на одиночных участников в изоляции, которые проходили «сухие» компьютерные тесты, играли в игры или смотрели на фотографии лиц внутри томографа.

Нидерландские нейробиологи решили измерить межмозговую синхронизацию влюбленных под действием диэтиламида лизергиновой кислоты. Результаты опубликовали в виде препринта на сайте bioarxiv.org.

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В эксперименте поучаствовали 25 пар. В один из дней оба партнера получали 50 микрограммов активного вещества, а в другой день — плацебо.

Ученые снимали показания энцефалограммы в трех ситуациях. Партнеры просто сидели рядом, совместно рисовали фигуры на механическом планшете и держались за руки. Параллельно исследователи просили людей оценивать уровень близости по специальным шкалам.

Анализ субъективных оценок показал резкий рост чувства любви и безопасности после приема активного препарата. Чувство одиночества при этом падало. Через шесть часов уровень препарата в крови снизился, но чувство глубокой связи с партнером оставалось высоким.

Приборы выявили рост физической синхронизации мозга в тета-диапазоне, на частотах от четырех до восьми герц. Однако эффект проявился исключительно в состоянии покоя, когда пары просто находились рядом. Во время активных задач на совместное рисование или прикосновения ЭЭГ не записало значимого роста синхронизации по сравнению с плацебо.

Чтобы исключить вероятность, что мозг участников независимо реагирует на химический стимул, исследователи применили математический контроль. Они сравнили данные пар с показателями случайно скомбинированных незнакомцев из разных диад. У незнакомцев синхронизации не возникло.

Авторы исследования сделали вывод, что психоделик усиливает реальное нейробиологическое созвучие между близкими людьми. Но научная работа имеет очевидные ограничения: из-за специфического действия препарата почти все участники смогли безошибочно угадать, в какой день они получили плацебо, а в какой — активное вещество. Осознание общего необычного опыта само по себе могло повлиять на мозговую активность.

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По сути, ученые впервые показали, что психоактивное вещество может прямо усиливать мозговую активность между двумя людьми. Субъективное ощущение людей, описываемое метафорой «мы на одной волне», получило физическое подтверждение.

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