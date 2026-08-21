Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1640-й день войны

Минобороны РФ 21 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 15 по 21 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд ВСУ. В течение недели поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и два танкера. На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Кудиевка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных, ракетно-артиллерийской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 1550 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей, три артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады президента, двух бригад морской пехоты, четырех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Потери противника на данном направлении составили свыше 1490 военнослужащих, танк и 16 боевых бронированных машин, из них шесть производства стран НАТО. Уничтожены 106 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе в результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Першомарьевка, Ореховатка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух горно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1660 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, в том числе 17 западного производства, 171 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Андреевская Община, Красноподолье, Водянское и Матяшево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2550 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 55 автомобилей. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», шесть орудий полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенные пункты Рыбальское и Новосолошино, а вчера 20 августа освобожден населенный пункт Зеленое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю уничтожено более 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, 130 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, два безэкипажных катера, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. ВКС РФ сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 70 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также 8477 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 215 648 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 672 танка и другие боевые бронированные машины, 1 774 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 224 орудия полевой артиллерии и миномета, 69 823 единицы специальной военной автомобильной техники» – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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