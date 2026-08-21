 

«Новые люди» пообещали в случае победы на выборах запретить водку

21.08.2026, 15:18, Разное
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Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время дебатов на «Первом канале» объявил о подготовке законопроекта по полному запрету производства, продажи и употребления водки на территории России.

По замыслу политика, мера позволит увеличить продолжительность жизни граждан минимум на 5 лет, снизит нагрузку на учреждения здравоохранения и поспособствует росту ВВП.

«Объявление России страной, полностью свободной от водки, решит массу социальных и экономических проблем. Уверен, граждане оценят наше предложение и поддержат нас на выборах, – сказал Нечаев. – А если уж и это не поможет, пойдём сниматься с выборов, чтобы не подводить старших товарищей».

Присутствующие в студии представители «Единой России», КПРФ и ЛДПР пообещал не допустить введения «очередных бессмысленных ограничений либералов, которые хотят лишить граждан самого народного антидепрессанта». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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