 

Землеройки уменьшили мозг на зиму

21.08.2026, 13:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Землеройки — одни из самых прожорливых млекопитающих относительно собственного размера. Они весят несколько граммов, почти не запасают жир и вынуждены постоянно искать пищу из-за чрезвычайно быстрого обмена веществ. Особенно остро проблема такого существования встает зимой. Эти зверьки не впадают в полноценную спячку и не могут уйти в более теплые районы.
 
В середине прошлого века ученые выяснили, что у некоторых представителей схожих видов осенью снижается масса тела, становятся меньше внутренние органы и даже позвоночник. Весной большинство структур снова увеличивается. Причем это нельзя назвать просто похудением из-за дефицита еды. Организм перестраивает кости, нервную ткань и внутренние органы. Остается неясно, за счет чего происходит такое сокращение массы тела.
 
Ученые из Японии выяснили, каким образом меняется череп землеройки зимой. Они изучили 136 черепов когтистых бурозубок, собранных на острове Хоккайдо с 1948 по 1988 год. В этой коллекции были как молодые животные, погибшие в раннем возрасте в разные месяцы года и те, кто прожил долгую жизнь. Результаты научной работы опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B.
 
Ученые выполнили 16 измерений и сравнили форму черепов разных животных. При анализе учитывали пол, возраст и месяц гибели животного. У бурозубок, погибших с января по апрель, высота мозговой коробки оказалась примерно на 12% меньше, чем у молодых животных, собранных в августе и сентябре. После зимы она снова увеличивалась.

Найдены самые древние землеройные и лазающие по деревьям млекопитающие Ученые обнаружили останки, которые рассказали, как выглядели древние млекопитающие. Они жили в тот же период, что и динозавры. naked-science.ru

Морда землероек менялась в противоположную сторону. Зимой ее костная часть была примерно на семь процентов выше и на шесть процентов шире, чем летом. После зимовки ширина снова уменьшалась. То есть мозговая коробка сплющивалась, а носовая часть черепа одновременно разрасталась. Почему землеройке нужен более крупный нос зимой — не установлено. Одна из гипотез связана с дыханием: просторная носовая полость способна вместить более развитую сеть кровеносных сосудов и лучше согревать морозный воздух до его попадания в дыхательные пути.
 
Другая гипотеза заключается в том, что увеличенная носовая область может помогать находить дождевых червей и другую добычу под снегом и в почве. Также исследователи высказали предположение, что более массивная морда могла бы усиливать укус, поскольку зимой животным приходится переходить на жесткую пищу. Однако пока ни одна из гипотез не подтверждена.
 
Феномен, когда разные части одного черепа способны одновременно меняться в противоположных направлениях, считается очень редким. Пока мозг и защищающая его часть черепа сокращаются ради экономии энергии, морда может увеличиваться, чтобы сохранить необходимые для выживания функции.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.08 / Российские ученые предложили новый способ улавливать углекислый газ в дымовых выбросах

21.08 / Российские регионы начали вводить топливный сбор для туристов

21.08 / Ученые выяснили, откуда берется уникальный «химический почерк» каждой кошки

21.08 / В Млечном Пути впервые нашли планеты из других галактик

21.08 / Силовики вскрыли западную сеть, потратившую $150 млн на дискредитацию фильма «Колобок. Последний богатырь»

21.08 / Ученые нашли нейроны, которые заставляют мозг хотеть спать

21.08 / Голодание связали с частотой хронических заболеваний у пожилых

21.08 / Электронное голосование на выборах в Госдуму переведут на однобитный формат

21.08 / На Аляске разбился самолет, погибли восемь человек

21.08 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1640-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике