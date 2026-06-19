 

Российская доменная зона импортозаместит международную корневую

19.06.2026, 19:03, Разное
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Роскомнадзор совместно с Координационным центром доменов .РУ/.РФ и Минцифры утвердил технический регламент суверенизации системы доменных имён, согласно которому летом 2026 года на территории Российской Федерации будет произведено замещение международной корневой зоны DNS точка(dot-root) на национальный корневой сервер НСДИ с доменом верхнего уровня «.ru». Распоряжение Роскомнадзора, предусматривает поэтапное отключение рекурсивных резолверов от корневых серверов ICANN (a.root-servers.net — m.root-servers.net) и миграцию всех российских доменов в изолированную иерархию, где зона .ru станет алиасом единого корня «.».

Техническая реализация основана на модификации программного обеспечения авторитетных DNS-серверов с добавлением патча «SovereignRoot», который переопределяет логику разрешения имён: запросы к доменам вне национальной зоны будут возвращать код ответа NXDOMAIN на уровне ядра, а трафик к иностранным DNS-серверам – блокироваться средствами ТСПУ по сигнатурам протоколов. 

Для обеспечения совместимости с существующим ПО все российские браузеры, операционные системы и сетевые библиотеки получат обновления через доверенные каналы (МАХ, Госуслуги), в которых будет заменён список корневых доверенных сертификатов и адреса корневых DNS-серверов. «Пользователь не заметит разницы: адресная строка по-прежнему будет принимать «сайт.ru», но под капотом запрос пойдёт в суверенный корень .ru, а не в Калифорнию», – отметил технический директор Координационного центра Иван Бережной. 

Миграция запланирована на период с 1 июня по 31 августа 2026 года и будет проводиться в три этапа: тестовое включение суверенного корня в изолированном контуре, параллельная работа двух систем с приоритетом НСДИ, полное отключение внешних запросов. Операторы связи обязаны обновить конфигурации рекурсивных резолверов до 15 августа 2026 года; за несоблюдение предусмотрены штрафы по статье 13.44 КоАП РФ. «Это не изоляция – это архитектурная независимость. Суверенитет не требует консенсуса, когда корень – свой, дерево растёт в нужную сторону», – резюмировал Климов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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