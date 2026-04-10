Рацион маори в XVIII веке оказался растительным

Когда первые полинезийцы прибыли в Новую Зеландию приблизительно в 1250 году, они вели образ жизни типичных охотников-собирателей. Археологические находки того времени — кости огромных нелетающих птиц моа, рыболовные крючки, остатки морских млекопитающих — показывают картину общества, которое кормилось за счет океана. Люди постоянно перемещались, охотились и ловили рыбу.

Но примерно с 1650 года начинается Традиционный период в истории маори. Образ жизни меняется: люди переходят к оседлости, строят укрепленные поселения, развивают искусство и сложные социальные структуры. Вместе с этим они начинают активно заниматься садоводством. Особенно ярко это проявилось в регионе Уаикато на Северном острове, где плодородные вулканические почвы, хороший дренаж и мягкий климат. Там возник Уаикатский садоводческий комплекс — обширные поля, где выращивали сладкий картофель, а также хранилища и специальные ямы для добычи песка, которым улучшали почву.

Ученые исследовали случайно обнаруженное древнее захоронение. В старой яме, которую когда-то использовали для добычи песка под огороды, покоились останки семи предков маори. Радиоуглеродная датировка показала, что эти люди жили примерно в 1700-1780 годах — самый разгар Традиционного периода.

Исследователи применили несколько современных методов. В их числе — изотопный анализ костей и зубов. Этот метод позволяет определить, какие продукты составляли основу рациона: изотопы углерода и азота ведут себя как природные метки, указывая на трофический уровень пищи — растения это, травоядные животные или хищники. Анализ пептидов эмали зубов помогает определить хромосомный пол человека даже по фрагментам костей. А анализ изотопов стронция показывает, родился человек в этом регионе или пришел откуда-то еще. Исследование опубликовал журнал Nature Communications.

Результаты показали, что все семь человек — и взрослые, и дети — демонстрировали очень низкие изотопные значения, характерные для чистых растительноядных. Значит, основу их рациона составляли именно овощи. Животного белка в пище было так мало, что его едва удалось зафиксировать.

Анализ стронция помог выяснить, что оба ребенка родились и выросли именно в районе Уаикато. Это были не пришлые люди с другими привычками, а местные жители, чья культура питания сформировалась на месте. Кроме того, в могиле нашли слой сырых раковин моллюсков. Они не были остатками пищи — их положили как ритуальные предметы. Это означает, что, несмотря на отказ от морских продуктов в еде, они сохраняли символическое значение.

Таким образом, всего за 400-500 лет после прибытия в Новую Зеландию люди смогли создать настолько продуктивную систему садоводства в умеренном климате, что она полностью обеспечивала их потребности без необходимости постоянной охоты. По крайней мере в Уаикато в XVIII веке маори были успешными земледельцами с почти полностью растительным рационом.

Проблемой исследования, на которую указали сами авторы, стала крошечная выборка. Семь скелетов, пусть и проанализированные самыми современными методами, вряд ли могут считаться репрезентативными для всего населения Уаикато XVIII века, не говоря уже о всех маори того времени.

Не исключено, что перед нами особая группа — например, люди с высоким ритуальным статусом, которым по каким-то причинам было запрещено есть мясо и рыбу. Кроме того, изотопный анализ костей показывает усредненный рацион за последние годы жизни, но не отражает краткосрочные эпизоды, такие как сезонная охота или праздничное пиршество.