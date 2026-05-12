«Путь к свободе лежит через её ограничения»: Нечаев рассказал, по какой причине «Новые люди» поддержали все запреты

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объяснил, почему его фракция, публично критикующая цензуру, без лишней огласки поддержала все 56 запретительных законопроектов в Думе, внесённые за последние полтора года. По словам народного избранника, голосование против было бы «лицемерным популизмом».

«Чтобы регуляторы перестали запрещать, нужно сначала помочь им запретить вообще всё. Мы должны максимально ускорить спуск в цифровое средневековье, ведь только достигнув дна, можно будет от него оттолкнуться», – сказал он.

Нечаев назвал абсолютно безответственными пятерых депутатов от «Справедливой России», которые отказывались голосовать за блокировки и впоследствии были лишены полномочий и неприкосновенности за нарушение парламентской дисциплины.

«Легче всего встать в позу и выкрикнуть что-то протестное. Гораздо сложнее объяснить избирателю, что наш голос за блокировки и ограничения – это на самом деле голос за свободу. Путь к ней лежит через её ограничения, через создание правильной системы координат», – добавил политик.

