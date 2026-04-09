 

Против «Новой газеты» возбуждено уголовное дело, задержан журналист Олег Ролдугин

09.04.2026, 18:40, Разное
  Поддержать в Patreon

Московская полиция задержала исполнительного редактора и обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных. В ходе расследования были проведены обыски у него дома и в редакции газеты.

«10 марта на основании собранных материалов следователем Главного следственного управления ГУ МВД РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272.1 УК РФ, по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные», – утверждается в заявлении ГУ МВД по Москве.

«В ходе мониторинга средств информации и сети Интернет сотрудниками полиции было установлено, что при подготовке информационных статей и материалов негативного содержания в отношении граждан РФ используются информационные ресурсы с персональными данными», – сообщают полицейские. Отмечается, что дело возбуждено и против обозревателя, и против издания.

Журналист делал расследования о коррупции в администрации президента и собственности бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Он выпускал в «Новой газете» расследования об окружении Рамзана Кадырова и о создателях мессенджера Max, пишет «Медуза».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике