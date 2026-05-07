Проникновение БПЛА на территорию Латвии, в Резекне загорелась нефтебаза

Несколько беспилотных летательных аппарата проникли ранним утром 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории России. Два из них упали, пишет Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы.

Жителям Резекне, Резекненского, Бавлского и Лудзенского краев было разослано предупреждение об угрозе воздушном пространстве. Им было рекомендовано укрыться в помещениях. Население сообщало о шуме моторов в воздухе и взрывах.

Один из дронов упал на нефтебазе в Резекне. На одном из резервуаров возникло возгорание, которое удалось локализовать. Начато расследование. В школах отменены занятия.

В последний раз возможная угроза воздушному пространству Латвии объявлялась в ночь на 3 мая. Тогда она была связана с атакой украинских беспилотников на российские нефтетерминалы в Ленинградской области.