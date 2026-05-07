 

Проникновение БПЛА на территорию Латвии, в Резекне загорелась нефтебаза

07.05.2026, 8:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Несколько беспилотных летательных аппарата проникли ранним утром 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории России. Два из них упали, пишет Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы.

Жителям Резекне, Резекненского, Бавлского и Лудзенского краев было разослано предупреждение об угрозе воздушном пространстве. Им было рекомендовано укрыться в помещениях. Население сообщало о шуме моторов в воздухе и взрывах.

Один из дронов упал на нефтебазе в Резекне. На одном из резервуаров возникло возгорание, которое удалось локализовать. Начато расследование. В школах отменены занятия.

В последний раз возможная угроза воздушному пространству Латвии объявлялась в ночь на 3 мая. Тогда она была связана с атакой украинских беспилотников на российские нефтетерминалы в Ленинградской области.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.05 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1534-й день войны

07.05 / Ученые научились прогнозировать запыленность в калийных рудниках

07.05 / В России разработали «умную» интраназальную систему доставки лекарств для лечения опухолей мозга

07.05 / В Канаде судят 18-летнего экстремиста, обстрелявшего синагоги

07.05 / Опубликована «прощальная записка» Джеффри Эпштейна

06.05 / Из Австралии депортирован американский блогер-антисемит Sneako

06.05 / МНБ США — война в Иране могла стать мотивом Аллена при покушении на Трампа

06.05 / Трамп — «Высоки шансы, что соглашение с Ираном будет достигнуто еще до моего визита в Китай»

06.05 / На «Госуслугах» появится включенный по умолчанию самозапрет на зарубежный интернет-трафик

06.05 / Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился с главой Бундестага

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике