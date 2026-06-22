Произраильский кандидат лидирует на выборах президента Колумбии

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22.06.2026, 6:45, Разное
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После подсчета 99,99% голосов на выборах президента Колумбии лидирует правый предприниматель Альберадо де ла Эсприелла, набравший 49,66% голосов. Его соперник, левый сенатор Иван Сепеда, получил 48,7% голосов.

Официально при 3 неподсчитанных избирательных участках разрыв между кандидатами составляет 251 тысячу голосов.

В первом туре выборов де ла Эсприэлья также обошел Сепеду, набрав 43,7% против 40,9%.

Де ла Эспирелья, участвовавший в выборах в качестве независимого кандидата, уже объявил о своей победе. Иван Сепеда, со своей стороны, признал «первый результат» предварительного подсчёта, однако назвал его «пока не официальным и не имеющим обязательной силы» до получения итогов окончательного результата, и объявил, что будет оспаривать результаты более чем 30000 избирательных участков. Действующий президент Густаво Петро, ставленником которого является Сепеда, также призвал не торопиться объявлять победителя.

Для Израиля результаты первого тура имеют особое значение на фоне резкого ухудшения отношений с Боготой при Густаво Петро, который неоднократно выступал с антиизраильскими заявлениями. Де ла Эсприэлья обещал восстановить союзнические отношения с США и Израилем, заявлял о намерении перенести посольство Колумбии в Иерусалим и говорил, что Колумбия должна учиться у Израиля борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поздравил де ла Эсприэлью с победой.

По оценке западных СМИ, голосование в Колумбии стало частью более широкой региональной тенденции: разочарование в левых правительствах и рост поддержки правых кандидатов, обещающих жесткий ответ на преступность и вооруженное насилие.


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