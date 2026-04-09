 

Предельный возраст молодёжи подняли до 60 лет, чтобы добиться нужных цифр по нацпроекту «Россия – страна молодёжи»

09.04.2026, 17:04, Разное
Правительство окончательно утвердило сдвиг предельного возраста молодёжи до 60 лет. В обосновании проекта постановления говорится, что это будет «отражать повсеместный рост качества жизни и другие положительные изменения в физическом и ментальном здоровье населения».

Как утверждает газета «Коммерсант», на самом деле возрастную границу «подогнали» под выполнение целей национального проекта «Россия – страна молодёжи».

«Есть определённые KPI и цели, намеченные на 2030-й год [в рамках нацпроекта], и не далее как в начале года в правительство поступил очень подробный отчёт от молодых аналитиков из центра «Виктория» – его в прошлом году создали для компьютеризированных расчётов. Получилось, что если не сдвигать сейчас возраст молодёжи, то даже при самых оптимистичных сценариях проект «Россия – страна молодёжи» будет провален если не на 100%, то на 90%, – рассказал собеседник издания. – Аналитиков, конечно, наказали, но их расчёты всё-таки пришлось принять и действовать, потому что как ни пытались пересчитать, найти ошибки какие-то, но не получилось оспорить».

В правительстве в свою очередь заявили, что корректировка возраста молодёжи связана с «внутренними, техническими причинами» и для получения тех или иных льгот и возможностей гражданам следует ориентироваться на прежние цифры.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

