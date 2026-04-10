 

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

10.04.2026, 9:58, Разное
  Поддержать в Patreon

Международная экспедиция в составе 93 человек с 8 февраля 2026 года занимается изучением северо-западной части моря Уэдделла, где вдоль побережья Антарктического полуострова проходят глобальные океанические течения. В этом регионе в последние годы наблюдается отток льда и воды с шельфового ледника Ларсена, а также мощное таяние морского льда на континентальном шельфе.

Ученые ведут исследовательскую работу на борту ледокола «Поларштерн», принадлежащего Институту полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия).

Как сообщается в пресс-релизе института, в один из дней работу пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий. Ледокол направился в защищенное от ветра место у Жуэнвиль — крупнейшего острова одноименного архипелага, расположенного у северо-восточной оконечности Антарктического полуострова.

Каково же было всеобщее удивление, когда в точке, которая была обозначена на морских картах как опасная для судоходства зона, оказался небольшой остров. Вот как об этом рассказал один из участников экспедиции, специалист по подводному картографированию (батиметрии), Саймон Дройттер:

«Выглянув в окно, мы увидели „айсберг“, который выглядел довольно грязным. При ближайшем рассмотрении мы решили, что это, вероятно, скала. Затем мы изменили курс и направились в этом направлении. И стало все яснее и яснее, что перед нами остров».

Ледокол осторожно приблизился к неизвестному острову на расстояние 150 метров, обошел его и обследовал морское дно вокруг с помощью бортового многолучевого эхолота. Кроме того, остров сфотографировали с дрона, а затем полученные изображения проанализировали для получения модели его рельефа и измерения береговой линии.

Оказалось, что остров выступает из воды примерно на 16 метров, его длина составляет около 130 метров, а ширина — 50 метров. То есть он немного длиннее, чем «Поларштерн» с его 118 метрами, и примерно вдвое шире.

Специалисты пока не поняли, почему местоположение острова обозначено на морской карте как опасная зона и почему положение этой зоны на карте примерно на одну морскую милю отличается от фактического. На проанализированных спутниковых снимках остров совершенно незаметен, поскольку из-за ледяного покрова практически неотличим от многочисленных айсбергов, дрейфующих в непосредственной близости от него.

В ближайших планах исследователей — присвоить вновь открытому острову название и внести его в официальный международный реестр. Затем команда опубликует точное местоположение острова, а также обеспечит добавление этой информации на международные морские карты и в другие базы данных.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике