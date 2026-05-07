Под рукотворным островом на шотландском озере нашли деревянную платформу старше Стоунхенджа

На мелководье озер, болот, речных пойм и морских заливов Шотландии и Ирландии встречаются сотни кранногов — маленьких рукотворных островков, созданных тысячи лет тому назад. Точное их предназначение неизвестно.

По мнению ученых, скорее всего, оно менялось от эпохи к эпохе. Предполагается, что в разные исторические периоды люди использовали островки в качестве места для жизни и ведения сельского хозяйства, как убежища, чтобы укрываться от врагов, а еще там жили монахи и устраивала пиры знать.

Долгое время считалось, что кранноги строили и использовали в основном в период между ранним железным веком и Средневековьем. Однако в последнее время появляется все больше свидетельств того, что первые искусственные острова начали строить гораздо раньше, в эпоху неолита.

Еще одним подтверждением глубокой древности кранногов стало открытие, сделанное учеными из Университета Саутгемптона (Великобритания) в процессе исследования искусственного островка на озере Боргастейл. Озеро расположено на острове Льюис (архипелаг Внешние Гебриды у западного побережья Шотландии).

Археологи установили, что на самом раннем этапе существования кранног представлял собой не просто груду камней, сваленных на мелководье. Под более поздней каменной поверхностью, по сей день возвышающейся над водой, обнаружили круглую деревянную платформу диаметром около 23 метров, построенную из бревен и переплетенных веток.

Деревянная платформа краннога / © University of Southampton

Радиоуглеродный анализ указал на то, что платформу соорудили между 3500 и 3300 годами до нашей эры. То есть она старше Стоунхенджа, строительство которого, как считается, началось примерно в 3100 году до нашей эры.

Примерно через две тысячи лет, в среднем бронзовом веке, на платформу добавили еще один слой веток и камней. Приблизительно тысячу лет спустя, уже в железном веке, вокруг краннога снова произошла вспышка активности — появились дополнительный слой камней и ныне затопленная каменная насыпь, ведущая от берега озера к острову.

За годы исследований и раскопок археологи извлекли со дна озера вокруг острова сотни фрагментов неолитической керамики, в основном чаш и кувшинов, что подтверждает эпоху создания краннога.

Чтобы увидеть остров выше и ниже уровня воды как единую, непрерывную слоистую структуру, ученые применили разработанный ими метод стереофотограмметрии. Он подробно описан в статье, опубликованной в журнале Advances in Archaeological Practice.

Фотограмметрия — это способ создания трехмерных компьютерных изображений с использованием множества двухмерных фотографий. Фото объекта делают с разных ракурсов, затем «сшивают» с помощью специализированного программного обеспечения для создания цифровой модели высокого разрешения.

Фотограмметрия очень эффективна на больших глубинах, однако ее успешное проведение на мелководье сопряжено со множеством препятствий: мутная из-за мелких частиц осадочных отложений вода, рябь, плавающая растительность, искажения и отражения света — все это затрудняет съемку.

Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи использовали две небольшие водонепроницаемые камеры с возможностью съемки в условиях низкой освещенности и широким углом обзора. Камеры были закреплены на раме на заданном расстоянии друг от друга, что обеспечило стереоэффект: изображения накладывались друг на друга, компенсируя любые недостающие или искаженные данные.

Водолаз перемещал установку с камерами по мелководью, контролируя ее позиционирование с точностью до сантиметра. Потом результаты подводных съемок объединили с изображениями, полученными с помощью дронов, и данными наземной съемки.