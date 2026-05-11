Pfizer готовится представить первую в истории вакцину от болезни Лайма

Представители компании Pfizer заявили о готовности запустить производство вакцины от болезни Лайма уже в 2027 году. При важном условии – если удастся продавить разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Дело в том, что вакцина фактически провалила III фазу клинических испытаний, проверку на основе статистических результатов, хотя все предыдущие испытания прошли успешно.

В самой компании объясняют происходящее досадной случайностью, дескать, из 9000 человек в возрасте пяти лет и старше из районов с высокой заболеваемостью болезнью Лайма в США, Канаде и Европе оказалось на удивлении мало заразившихся. А потому статистические данные неубедительны. При этом в целом данные испытаний признаны клинически значимыми, но официально результаты еще не опубликованы.

Вакцина PF-07307405 является совместной разработкой Pfizer и и французской фармацевтической компании Valneva. Принцип действий основан на воздействии на белок А (OspA), который находится на внешней поверхности бактерии Borrelia burgdorferi. Он превращается в «маячок» для антител, что запускает иммунную реакцию в человеческом теле, направленную на уничтожение этих бактерий.

Доказанная эффективность новой вакцины составляет 73,2 % через 28 дней после введения четвертой дозы по сравнению с плацебо. А так как никакого другого лекарства от болезни Лайма пока не существует, американским чиновниками от медицины, скорее всего, придется выдать разрешение на использование этой вакцины. Ежегодно в мире данным недугом заражается до 500 млн человек и по мере потепления климата ареал распространение клещей-переносчиков заразы постоянно расширяется.Источник — Pfizer