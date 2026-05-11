 

Pfizer готовится представить первую в истории вакцину от болезни Лайма

11.05.2026, 21:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Представители компании Pfizer заявили о готовности запустить производство вакцины от болезни Лайма уже в 2027 году. При важном условии – если удастся продавить разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Дело в том, что вакцина фактически провалила III фазу клинических испытаний, проверку на основе статистических результатов, хотя все предыдущие испытания прошли успешно.

В самой компании объясняют происходящее досадной случайностью, дескать, из 9000 человек в возрасте пяти лет и старше из районов с высокой заболеваемостью болезнью Лайма в США, Канаде и Европе оказалось на удивлении мало заразившихся. А потому статистические данные неубедительны. При этом в целом данные испытаний признаны клинически значимыми, но официально результаты еще не опубликованы.

Вакцина PF-07307405 является совместной разработкой Pfizer и и французской фармацевтической компании Valneva. Принцип действий основан на воздействии на белок А (OspA), который находится на внешней поверхности бактерии Borrelia burgdorferi. Он превращается в «маячок» для антител, что запускает иммунную реакцию в человеческом теле, направленную на уничтожение этих бактерий.

Доказанная эффективность новой вакцины составляет 73,2 % через 28 дней после введения четвертой дозы по сравнению с плацебо. А так как никакого другого лекарства от болезни Лайма пока не существует, американским чиновниками от медицины, скорее всего, придется выдать разрешение на использование этой вакцины. Ежегодно в мире данным недугом заражается до 500 млн человек и по мере потепления климата ареал распространение клещей-переносчиков заразы постоянно расширяется.Источник &#8212 Pfizer

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.05 / Трамп провел совещание по Ирану, на столе возможное возобновление боевых действий

11.05 / Отечественным сервисам электронной почты предписали ограничить обмен письмами с зарубежными пользователями

11.05 / Трамп — Иран попросил помочь с удалением радиоактивных материалов с разрушенных ядерных объектов

11.05 / В США успешно испытали беспилотник BRAKER, способный разрушать укрепленные бункеры

11.05 / Великобритания ввела санкции против 12 лиц и организаций, связанных с Ираном

11.05 / Депутат, добившийся включения пяти сайтов для взрослых в белые списки, объяснил это заботой о демографии

11.05 / Министры иностранных дел стран ЕС одобрили введение санкций против поселенцев

11.05 / ЕС и Россия создадут единый фронт борьбы с VPN

11.05 / НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

11.05 / Представитель МИД РФ — «Соотечественники на чужбине должны знать – РФ их не бросит»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике