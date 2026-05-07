Песков о параде 9 мая — «Безопасность – абсолютный приоритет, планов поддержать бизнес нет»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что меры безопасности перед парадом в честь Дня победы «принимаются с учетом сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы от Киева сорвать парад в Москве».

«Это стандартная практика для охраны каждого главы государства во всем мире. Будь то главы государств в Америке, главы государств в Европе, главы государств в Азии и так далее», – добавил представитель Владимира Путина.

Песков также подчеркнул: намерений поддержать российский бизнес в связи с ограничением интернета у властей нет. «Мы знаете, что меры принимаются необходимые. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом»