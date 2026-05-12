 

Первая отставка в правительстве Стармера, премьер-министр близок к критическому рубежу

12.05.2026, 12:18, Разное
Младший министр по вопросам энергетической безопасности Миатта Фанбуле стала первым членом британского правительства, подавшей в отставку в знак протеста против отказа премьер-министра Кира Стармера покинуть пост после поражения лейбористов на местных выборах.

Фанбуле была избрана в Палату общин в 2024 году, так что речь идет о смелом политическом шаге. Она близкая союзница бывшего лидера лейбористов Эда Миллибанда, который возглавляет министерство энергетической безопасности в нынешнем правительстве.

Между тем, уже 78 депутатов сообщили, что поддерживают призыв к отставке главы правительства. Для проведения голосования о лидерстве необходимы подписи 20% фракции – это 81 депутат. Стармер вплотную приблизился к опасному рубежу.

Сам глава правительства провел утром заседание кабинета, на котором повторил заявления, сделанные им на пресс-конференции 11 мая. Он заявил, что последние 48 часов значительно дестабилизировали ситуацию в стране, нанеся значительный ущерб гражданам.

