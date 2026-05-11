Отечественным сервисам электронной почты предписали ограничить обмен письмами с зарубежными пользователями

В ближайшие месяцы правительство планирует существенно ограничить для россиян возможность обмена электронными письмами с иностранными пользователями – о таких планах рассказали сразу несколько газет, ссылаясь на источники в межведомственной рабочей группе по суверенному цифровому развитию.

Ограничения решили ввести из-за появления неподконтрольных мессенджеров, которые работают даже во время активации «белых списков», используя сервисы электронной почты в качестве шлюзов.

«Из-за использования подобного ПО некоторые пользователи с относительным комфортом остаются на связи друг с другом даже в период действия запретов, имеют возможность обмениваться текстовым и мультимедийным содержимым. Просим принять немедленные меры для исправления ситуации и пресечения нарушения режима ограничений», – говорится в докладной записке, поступившей в Минцифры 2 мая.

Учитывая, что социологи «фиксируют в обществе определённое раздражение из-за необходимых ограничительных мер», власти планируют публично объяснить новый запрет заботой о безопасности россиян – в качестве аргументов приведут «нигерийский» спам и фишинговые письма. В период действия ограничений сервисы будут блокировать входящую и исходящую корреспонденцию с пользователями иностранных сервисов, и замедлять письма внутри страны на 1-2 часа. Отправить или получить письма с зашифрованным содержимым тоже не получится.

Как рассчитывают инициаторы блокировки, в результате будет «эффективно пресечена возможность использования электронной почты с целью обмена информацией». В СМИ называют разные сроки реализации проекта – от 30 мая до 7 июня.

—