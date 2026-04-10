Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1507-й день войны

Минобороны РФ 10 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: «С 4 по 10 апреля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Вчера решительными действиями подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области. В течение недели нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1280 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 64 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1310 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 129 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В течение прошедших суток в результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Диброва Донецкой Народной Республики. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1045 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 110 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, двух аэромобильных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. За неделю потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 2420 военнослужащих, два танка, 47 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2020 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, 57 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 365 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены четыре боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и зенитный ракетный комплекс «Raven» производства Великобритании. Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 2411 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД»».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 133128 беспилотных летательных аппаратов, 654 зенитных ракетных комплекса, 28803 танка и других боевых бронированных машин, 1698 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34382 орудия полевой артиллерии и минометов, 59045 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 206200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).