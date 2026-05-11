 

Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признавать вину

11.05.2026, 21:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Коул Томас Аллен, который обвиняется в покушении на президента США Дональда Трампа и преступном обращении с огнестрельным оружием, предстал перед федеральным судьей Тревором МакФедденом, которому предстоит вести процесс по его делу.

Аллен, одетый в оранжевый тюремный комбинезон и закованный в ручные и ножные кандалы, заявил, что невиновен в предъявленных ему обвинениях. Адвокаты подсудимого потребовали отстранить от ведения дела всех сотрудников прокуратуры, включая генерального прокурора Тодда Бланша.

«Как он, так и прокурор округа Колумбия Джанин Пирро находились в зале во время стрельбы. Они заявляли публично, что являются пострадавшими. Пострадавшие не могут одновременно быть прокурорами», – заявил адвокат Аллена Юджин Ом. Судья обязал прокуратуру до 22 июня представить ответ на эти утверждения.

Напомним, что 27 апреля 31-летнему Аллену, открывшему огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, были предъявлены обвинения в покушении на президента США, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия через границы штатов и применении оружия в ходе насильственного преступления.

Прокурор Джослин Баллантайн сообщила тогда суду, что подозреваемый прибыл в Вашингтон из Калифорнии поездом, имея при себе помповое ружье 12-го калибра и три ножа. Накануне нападения Аллен отправил родственникам электронное письмо, в котором назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и изложил планы атаки на высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

Министерство национальной безопасности США пришло к выводу, что потенциальным мотивом действий Аллена могла стать война против Ирана.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.05 / Pfizer готовится представить первую в истории вакцину от болезни Лайма

11.05 / Трамп провел совещание по Ирану, на столе возможное возобновление боевых действий

11.05 / Отечественным сервисам электронной почты предписали ограничить обмен письмами с зарубежными пользователями

11.05 / Трамп — Иран попросил помочь с удалением радиоактивных материалов с разрушенных ядерных объектов

11.05 / В США успешно испытали беспилотник BRAKER, способный разрушать укрепленные бункеры

11.05 / Великобритания ввела санкции против 12 лиц и организаций, связанных с Ираном

11.05 / Депутат, добившийся включения пяти сайтов для взрослых в белые списки, объяснил это заботой о демографии

11.05 / Министры иностранных дел стран ЕС одобрили введение санкций против поселенцев

11.05 / ЕС и Россия создадут единый фронт борьбы с VPN

11.05 / НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике