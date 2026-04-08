Нетаньяху: «Если бы мы не разбомбили синагогу в Тегеране, это бы сделали солдаты КСИР»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разъяснил логику авиаудара по зданию центральной синагоги в Тегеране. По словам главы правительства, шаг был продиктован заботой о безопасности еврейской общины Исламской Республики и представляет собой «акт превентивного гуманизма».

Господин Нетаньяху пояснил, что израильская разведка получила неопровержимые данные о готовящейся провокации Тегерана.

«Они планировали устроить там взрыв и, разумеется, обвинить во всём Израиль и лично меня, – заявил премьер. – Если бы мы не разбомбили эту синагогу, это бы сделали солдаты КСИР, а так – мы просто лишили их такой возможности. Теперь у аятолл не осталось рычагов давления на прихожан. Да и самих прихожан теперь поменьше».

Политик также подчеркнул, что удар был нанесён в тот момент, когда внутри не было никого, кроме агентов КСИР, переодетых в хасидов для съёмок пропагандистского ролика.

—