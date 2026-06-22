 

На АЗС начали указывать цену за «потребительский литр», равный 900 мл

22.06.2026, 11:03, Разное
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Автозаправки в регионах России начали указывать цену за «потребительский литр» бензина, равный 900 мл. Некоторые сети при этом используют обозначение «промо-литр».

Как пояснили в антимонопольной службе, заправкам разрешили «скорректировать рекламную версию литра» на фоне «объективных экономических колебаний в сторону, противоположную положительной».

«Задирать цены никто никому не разрешал. Вопрос с ценами у нас на строгом контроле, как и было обещало населению ещё в самом начале временных трудностей, – заверил замглавы ведомства Николай Муховцев. – Но есть объективная экономическая необходимость скорректировать определённые технические показатели, меры, термины. Вопрос сугубо технический».

Муховцев добавил, что потребительские литры, как следует из их названия, предназначены «для ведения расчётов населением во избежание паники, беспочвенных критических суждений или выпадов». При этом из заботы о людях объём потребительского литра запрещено опускать ниже 900 мл до особых распоряжений – таким образом власти защищают стабильность и гарантируют покупателям, что «900 значит 900», заключил чиновник.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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