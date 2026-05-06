 

МНБ США — война в Иране могла стать мотивом Аллена при покушении на Трампа

06.05.2026, 19:03, Разное
Министерство национальной безопасности США пришло к выводу, что потенциальным мотивом действий Коула Томаса Аллена, который обвиняется в покушении на президента США Дональда Трампа, могла стать война против Ирана. Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно публикации, предварительный отчет, подготовленный разведывательно-аналитическим центром министерства и датированный 27 апреля, отмечает, что у Аллена было много источников политического и социального недовольства. «Конфликт в Иране мог содействовать его решению совершить нападение», – отмечается в нем на основе постов в социальных сетях, где он критиковал действия США.

27 апреля 31-летнему Аллену, открывшему огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, были предъявлены обвинения в покушении на президента США, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия через границы штатов и применении оружия в ходе насильственного преступления.

Прокурор Джослин Баллантайн сообщила тогда суду, что подозреваемый прибыл в Вашингтон из Калифорнии поездом, имея при себе помповое ружье 12-го калибра и три ножа. Накануне нападения Аллен отправил родственникам электронное письмо, в котором назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и изложил планы атаки на высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

