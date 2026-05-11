 

Министры иностранных дел стран ЕС одобрили введение санкций против поселенцев

11.05.2026, 15:48, Разное
Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник, 11 мая, впервые единогласно поддержали введение санкций против израильских поселенцев, причастных к насилию в отношении палестинцев в Иудее и Самарии, пишет Bloomberg.

По информации RTÉ, под санкции подпадут семь поселенцев или связанных с ними организаций. Одновременно ЕС намерен ввести дополнительные санкции против представителей ХАМАСа.

Решение стало возможным после смены власти в Венгрии: прежний премьер-министр Виктор Орбан блокировал эту инициативу, однако новый лидер страны Петер Мадьяр снял вето.

По данным Bloomberg, министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, ранее фигурировавшие в санкционном списке, были из него исключены ради достижения консенсуса. Помимо санкций против поселенцев, Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки торгового соглашения с Израилем, а также предложения Франции и Швеции о введении пошлин на товары из поселений.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко осудил решение ЕС, назвав его произвольным и политически мотивированным. По словам Саара, санкции введены против израильских граждан и организаций исключительно за их политические взгляды и лишены какого-либо обоснования. Особое возмущение Саара вызвало включение в один пакет санкций против израильтян и боевиков ХАМАСа. Он назвал это «абсолютно извращенным с моральной точки зрения сравнением». Саар подчеркнул, что Израиль отстаивал и будет отстаивать право евреев на поселение на своей исторической родине, и заявил, что попытки навязать политические позиции через санкции «неприемлемы и обречены на провал».

